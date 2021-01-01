Ввоз вакцины Astrazeneca одобрила Бразилия

Бразильский регулятор препаратов Anvisa одобрил ввоз в страну двух миллионов доз вакцины разработки Astrazeneca.

При этом вакцина еще не одобрена для использования.

Об этом сообщает The Guardian.

Регулятор в субботу вечером одобрил запрос на ввоз вакцины от биомедицинского центра Fiocruz, который связан с правительством. Разрешение на ввоз выдано с целью оперативно начать вакцинацию населения как только будет одобрено использование препарата.

Fiocruz планирует подать запрос на экстренное одобрение вакцины к среде следующей недели.