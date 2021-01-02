Утвердить победу Байдена призвали Конгресс четыре сенатора-республиканца

Четыре сенатора-республиканца призвали Конгресс США утвердить результаты голосования коллегии выборщиков по итогам выборов президента.

Эти сенаторы подписали двухпартийное заявление.

Об этом сообщает Reuters.

Вместе с четырьмя сенаторами от Демократической партии (Джо Мачин, Марк Уорнер, Дженн Шахин и Мэгги Хассан) и одним независимым сенатором (Билл Кэссиди) с заявлением выступили Митт Ромни (штат Юта), Сюзан Коллинс (Мэн), Лиза Мурковски (Аляска) и Билл Кэссиди (Луизиана).

"Сейчас все попытки поставить под сомнение результаты выборов противоречат четко выраженной воле американского народа и подрывают уверенность в уже определенных результатах. Выборщики проголосовали, пришло время Конгрессу утвердить результаты, выполнив свои обязательства. Нужно двигаться дальше", - сказано в заявлении.