Возможность нового Майдана оценил социолог

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал, что в Украине нет готовности к проведению нового Майдана.

При этом он отметил, что готовность к проведению акций протеста в Украине сейчас ниже, чем в декабре прошлого года.

Об этом Паниотто рассказал в интервью РБК-Украина.

"Готовность к тем или иным акциям протеста сейчас ниже, чем год назад, в декабре 2019. Тогда 49% отказывались участвовать ни в каких акциях протеста, сейчас - 57%. В несанкционированных митингах и демонстрациях готовы участвовать менее 2%. Но социологи не предусмотрели ни Майдана 2004 года, ни 2013 года", - отметил он.

По словам директора КМИС, показатели того, что люди готовы выйти с протестами в защиту своих прав перед Евромайданом в 2013 году были вдвое меньше, чем во время Майдана в 2004 году.

"Мы не спрашиваем людей, готовы ли они выступить, если власть прикажет силовикам зверское побить студентов и преследовать их до Михайловского монастыря", - добавил он.

Паниотто отметил, что для начала Майдана еще должен быть определенный спусковой крючок.

"Конечно, даже если 1% населения чем-то недоволен, то при хорошей организации можно устроить хороший Майдан. Например, как сейчас, минимайданы. Но возможности таких масштабных акций протеста, которые были в 2004 или 2013 годах, пока я не вижу", - резюмировал он.