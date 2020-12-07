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События Сегодня, 12:28241
На церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена традиционное шествие американского лидера заменят на виртуальный парад из-за пандемии коронавируса

Парад будут транслировать по телевидению 20 января.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, в программе виртуальной версии парада ожидаются выступления музыкантов, поэтов, танцевальных трупп и других исполнителей. Организаторы мероприятия заявляют, что все участники будут придерживаться социального дистанцирования.

Также отмечается, что Байдена после принесения присяги в Капитолии до Белого дома будет сопровождать президентский эскорт из военных всех родов войск.

Напомним, ранее Комитет по инаугурации Джо Байдена призвал американцев оставаться дома в день церемонии 20 января. Таким образом комитет объявил о соблюдении мер по защите общественного здоровья в условиях коронавируса.

Кроме того, инаугурация Байдена будет сокращена по сравнению традиционными церемониями.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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