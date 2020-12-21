Количество украинцев, которые получат карантинные 8 тысяч гривен назвал Шмыгаль

Компенсационную выплату за установленный правительством карантин получили 456 тысяч человек.

Пенсионный фонд выплатил 3,6 млрд грн помощи для предпринимателей и наемных работников.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Шмыгаль, 31 декабря завершился прием заявок на получение 8 тысяч гривен одноразовой помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность страдает вследствие карантинных ограничений. В целом для получения такой помощи обратилось более 480 тысяч человек.

"По состоянию на сегодня Пенсионным фондом уже профинансировано почти 456 тысяч заявок. Пока средства не перечислены преимущественно тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января", - добавил он.

Напомним, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержденный Кабинетом министров Украины. Заявки необходимо было подавать через портал "Дія" до 31 декабря.