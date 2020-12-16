Пятую неделю в Украине сокращается заболеваемость COVID

В Украине пятую неделю подряд сокращается динамика заболеваемости COVID-19.

Также в стране наблюдается сокращение заболеваемости пневмонией.

Об этом сообщили на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодня в Украине госпитализированы 22 802 человека. Пять недель назад таких было в среднем 28-29 тысяч пациентов.

Кроме этого министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что в Украине за последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тысячи случаев заболевания пневмонией. С 9 по 15 ноября - таких случаев было почти 39 тысяч.