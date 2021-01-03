Открытие горнолыжных курортов на несколько недель отложила Италия

Италия отложила открытие горнолыжных курортов по просьбе регионов.

Соответствующее постановление 2 января подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, горнолыжные курорты будут закрытыми до 18 января из-за того, что не все курорты в стране успевают адаптировать зоны отдыха к соблюдению карантинных правил. Ранее власти планировали открыть их 7 января.

"Сейчас из-за недавней эпидемиологической тенденции на международном уровне, которая не способствовала принятию необходимых решений, считается, что не существует условий, которые позволяют открыть объекты 7 января", - говорится в письме.

Отмечается, что по состоянию на 4 января в Италии зарегистрировано 14 245 новых случаев COVID-19. Еще 14 746 человек выздоровели.