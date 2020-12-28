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Снять дипломатическую блокаду с Катара помог зять Трампа

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет снимут дипломатическую блокаду Катара, введенную в 2017 году.

Соглашение о снятии блокады и нормализации отношений между странами будет подписано во вторник, 5 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из администрации президента США.

Катар в ответ откажется от исков к арабским странам.

"Мы совершили прорыв в Совете сотрудничества стран Персидского залива", - заявил источник.

По словам собеседника агентства, соглашение о снятии блокады было достигнуто при помощи зятя и старшего советника Трампа Джареда Кушнера. Он также будет присутствовать на подписании документа.

Reuters со ссылкой на МИД Кувейта сообщает, что с понедельника Саудовская Аравия возобновит с Катаром авиасообщение, откроет сухопутную и морскую границы.

Прекращение политического бойкота в отношении Катара, как пишет издание, является одним из пунктов плана администрации Трампа по созданию антииранского альянса на Ближнем Востоке. В связи с этим Вашингтон с 2018 года начал укреплять свои дипломатические позиции в регионе.

В июне 2017 года Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, а затем Мавритания и Коморские острова разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористов и их финансировании.

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Теги: news, новости, Украина, Катар, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo  
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