Прибор для выявления коронавируса за 10 секунд изобрели в Турции

Турецкие ученые из Национального исследовательского центра нанотехнологий Билькентского университета (UNAM) разработали прибор Diagnovir, позволяющий диагностировать коронавирус за десять секунд на основе образца слюны.

Эффективность устройства составляет 99%, уверяют разработчики.

Об этом сообщается на сайте центра.

Разработанная оптическая система диагностики изменяет цвет свечения в присутствии вируса, тем самым обнаруживая вирусы с высокой избирательностью, отмечает университет.

Взятый у пациента образец слюны смешивается со специальным раствором и помещается на чип обнаружения патогенов, после чего присутствие вируса с высокой точностью определяется по флуоресцентному сигналу.