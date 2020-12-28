Прибор для выявления коронавируса за 10 секунд изобрели в Турции

Турецкие ученые из Национального исследовательского центра нанотехнологий Билькентского университета (UNAM) разработали прибор Diagnovir, позволяющий диагностировать коронавирус за десять секунд на основе образца слюны.
Эффективность устройства составляет 99%, уверяют разработчики.
Об этом сообщается на сайте центра.
Разработанная оптическая система диагностики изменяет цвет свечения в присутствии вируса, тем самым обнаруживая вирусы с высокой избирательностью, отмечает университет.
Взятый у пациента образец слюны смешивается со специальным раствором и помещается на чип обнаружения патогенов, после чего присутствие вируса с высокой точностью определяется по флуоресцентному сигналу.