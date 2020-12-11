Мобильное приложение Kyiv Smart City без предупреждения перестало работать

Все сервисы перенесены в новое приложение "Киев Цифровой".

Об этом сообщает пресс-служба Kyiv Smart City.

"Для нас это стало такой же неожиданностью как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что они не имеют никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой".

Теперь для того, чтобы пользоваться Kyiv Smart Card нужно скачать новое приложение "Киев Цифровой". Все поездки и QR-билеты должны быть автоматически перенесены в новую программу.

Отметим, что Kyiv Smart Card - это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте города Киева.