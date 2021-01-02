Когда в Украину вернутся морозы

Погода в Украине принесет морозы в ближе к середине января.

Температура начнет снижаться с 9-10 числа, а более существенные морозы ожидаются 13-19 декабря.

Такой прогноз дала Наталка Диденко на своей странице в Facebook, рассказав также о погоде на Сочельник и Рождество, 7 декабря.

6 января в стране будет местами влажно, но в основном с туманами. Осадки завтра - дождь с мокрым снегом - ожидаются на Севере и в Луганской области.

Температура воздуха в Украине завтра будет колебаться в пределах +2+6 градусов, на Востоке будет свежее, 0... +3 градуса, на Юге будет по-весеннему тепло - от +7 до +13 градусов.

А на Рождество, 7 января, Украину охватит циклоном. Синоптик прогнозирует, на праздник дождь с мокрым снегом да еще и сильным северо-западным ветром.

Кроме того, на Западе в этот день снизится температура воздуха.

"А уже с 9-10 января будет постепенно снижаться температура воздуха практически повсеместно и, по предварительным прогнозам, уже Василия, Украинский Новый год и следующий Сочельник, накануне Крещения, мы встретим с морозом", - пишет синоптик.

В Киеве, 6 января, будет влажно, с небольшими осадками. А на Рождество ожидаются осадки - дождь и мокрый снег.