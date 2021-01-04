Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 января 2021

В Украине по состоянию на утро 5 января 2021 - 1 090 496 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 6 911 новых случая в сутки.
Умерло 19 357 человек.
Выздоровело - 761 898.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 931 случай;
Винницкая область - 158 случаев;
Волынская область - 135 случаев;
Днепропетровская область - 225 случаев;
Донецкая область - 259 случаев;
Житомирская область - 88 случаев;
Закарпатская область - 76 случаев;
Запорожская область - 622 случая;
Ивано-Франковская область - 120 случаев;
Киевская область - 596 случаев;
Кировоградская область - 65 случаев;
Луганская область - 187 случаев;
Львовская область - 324 случая;
Николаевская область - 120 случаев;
Одесская область - 668 случаев;
Полтавская область - 309 случаев;
Ровенская область - 243 случая;
Сумская область - 115 случаев;
Тернопольская область - 161 случай;
Харьковская область - 557 случаев;
Херсонская область - 117 случаев;
Хмельницкая область - 316 случаев;
Черкасская область - 345 случаев;
Черновицкая область - 139 случаев;
Черниговская область - 35 случаев.