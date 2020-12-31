В Польшу еще одно подозрение по делу Новака направил офис генпрокурора

Офис генпрокурора Украины направил в Польшу сообщение о дополнительном подозрении в отношении бывшего главы "Укравтодора" и экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

Его обвиняют в невыполнении решения украинского суда.

Об этом пишет "Польское радио".

По данным следователей, Новак намеренно игнорировал приговор украинского суда.

Речь идет о решении Верховного суда Украины восстановить в должности одного из региональных директоров украинского предприятия.

В прокуратуре заявили, что в результате действий Новака на "Укравтодор" были наложены штрафы.

Напомним, в июле прокуратура Варшавы предъявила обвинения Славомиру Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции. Расследование связано с периодом, когда он возглавлял "Укравтодор".

Также Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.