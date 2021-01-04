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События Сегодня, 10:3491
Вакцинацию от коронавируса начали уже более 30 стран

В мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса.

Вакцинируются люди из групп высокого риска.

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравохранения (ВОЗ).

Так, на прошлой неделе ВОЗ опубликовала свой первый список использования вакцины от COVID-19 в чрезвычайных ситуациях - вакцины Pfizer и BioNTech.

"И вчера было также приятно видеть начало внедрения вакцины Astra-Zeneca в первой стране. Спустя год после того, как ВОЗ выпустила свой первый отчет о вспышках заболеваний, посвященный этому вирусу, более 30 стран начали вакцинацию своих групп высокого риска различными вакцинами против COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что встреча, на которой могут утвердить вакцину Moderna для использования в Европе, назначена на среду, 6 января.

Пока в Евросоюзе утвердили для использования вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. В конце декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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