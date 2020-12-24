Минздрав меняет компанию для закупки вакцин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство сменит компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин.

Так он отреагировал на заявления ГП "Медицинские закупки Украины" об остановке их работы.

Об этом Степанов заявил на брифинге.

По его словам, Минздрав не может ставить под угрозу обеспечение украинцев COVID-вакцинами.

"В ближайшее время мы изменим компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин. Потому что мы не можем ставить под угрозу обеспечение вакцинами Украины, потому что кому-то хочется писать сообщения в соцсетях и получать какую-то минуту славы", - заявил он.

Кроме того, по его словам, ГП "Медзакупки" продолжают свою работу, несмотря на их заявления об остановке. Он назвал это фейком.

"Предприятие работает в штатном режиме", - заявил он.