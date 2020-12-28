Против переноса или отмены жесткого карантина выступает Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство против переноса карантина.

Также Минздрав против его отмены.

Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга.

"Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек", - сказал глава ведомства.

Степанов отметил, что министерство заранее предупредило о жестком карантине в Украине. По его словам, бизнес готов к карантину.

"После новогодних праздников у нас будет рост числа случаев коронавируса... Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу систему", - добавил министр.