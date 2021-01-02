Контроль над Сенатом после победы в Джорджии получают демократы

Демократы близки к победе на выборах в штате Джорджия, что даст им большинство в Сенате США.

Это позволит демократом получить контроль над обеими палатами Конгресса США и продвигать политические цели избранного президента Джо Байдена.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Рафаэль Уорнок, баптистский проповедник из церкви Мартина Лютера Кинга-младшего, победил действующего республиканца Келли Леффлер и стал первым черным сенатором в истории южного штата.

Джон Оссофф, режиссер-документалист, который в 33 года станет самым молодым членом Сената, лидирует с небольшим отрывом от нынешнего сенатор Дэвида Пердью, и окончательный результат ожидается не раньше, чем в среду.

Победа даст демократам контроль над Сенатом, поскольку приведет к разделению 50 на 50 и предоставит избранному вице-президенту Камале Харрис решающий голос после того, как она и Байден вступят в должность 20 января. Партия уже имеет небольшое большинство в Палате представителей США.

Демократический контроль над Сенатом предоставил бы избранному президенту Джо Байдену больше возможностей для реализации его амбициозной программы, которая включает новые стимулы и расходы на инфраструктуру.

Это может также включать более высокие корпоративные налоги и более жесткое регулирование, что обычно не приветствуется Уолл-стрит. Это, в свою очередь, может увеличить регуляторные риски для банков, здравоохранения, крупных технологических компаний и компаний, работающих на ископаемом топливе, а также снизить налоговые поступления.

Некоторые инвесторы с осторожностью относятся к возможности радикальных изменений.

"При распределении мест в Сенате 50:50, если демократы действительно возьмут верх в Джорджии, любое законодательство, не получившее какой-либо поддержки обеих партий, должно быть поддержано наиболее умеренными демократами в Сенате, чтобы стать законом. Не все демократы поддерживают то, что в США называется "очень прогрессивной" политикой", - сказал Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg.