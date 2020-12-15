Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает своего поражения на выборах

Он по-прежнему считает себя победителем.

Об этом Трамп заявил во время выступления на "Марше за спасение Америки" в Вашингтоне.

Данная акция была организована в связи с тем, что Сенат и Палата представителей Конгресса должны сегодня утвердить итоги выборов президента США, которые прошли в ноябре 2020 года.

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть", - заявил Трамп.

Напомним, в конце прошлого года в США прошли президентские выборы. По предварительным результатам победу одержал Джо Байден. Его инаугурация запланирована на 20 января.