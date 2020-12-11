Тернополь отказался ужесточать карантин с 8 января

Тернопольский городской совет не будет ужесточать карантин в городе с 8 января.

В горсовете считают, что для этого нет необходимости.

Соответствующее решение приняла 6 января местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Тернопольского горсовета.

Как отметили местные власти, в течение последних дней в Тернополе не наблюдается рост заболеваемости COVID-19. При этом снижается количество инфицированных жителей, госпитализаций, а также заболеваний среди детей и работников учебных заведений.

"Учитывая это, комиссия приняла решение не усугублять с 8 января карантин и не вводить никаких дополнительных ограничений на территории Тернопольской общины. Будут действовать только те противоэпидемические мероприятия, которые были приняты ранее", - заявил мэр Тернополя Сергей Надал.

Он добавил, что с 11 января во всех тернопольских школах продолжится обучение.

"Ученики младших классов будут посещать уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов - в соответствии со смешанной формой обучения. Рекомендуем также субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января, а продолжать работать в обычном режиме", - добавил городской глава.