Жесткой реакции на контрабанду вакцины требует Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам срочно проверить информацию о контрабандном ввозе в страну вакцины от коронавируса.
Президент требует жесткой реакции на контрабанду.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
Он отметил, что у Украины есть четкий план вакцинации, которому страна будет следовать.
"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID", - написал Зеленский.
Президент добавил, что за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить информацию относительно возможного проведения подпольной вакцинации в Украине.