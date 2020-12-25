Жесткой реакции на контрабанду вакцины требует Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам срочно проверить информацию о контрабандном ввозе в страну вакцины от коронавируса.

Президент требует жесткой реакции на контрабанду.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Он отметил, что у Украины есть четкий план вакцинации, которому страна будет следовать.

"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID", - написал Зеленский.

Президент добавил, что за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить информацию относительно возможного проведения подпольной вакцинации в Украине.