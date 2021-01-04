 

Использование вакцины от коронавируса компании Moderna одобрила Еврокомиссия

События Вчера, 20:5161
Использование вакцины от коронавируса компании Moderna одобрила Еврокомиссия

Еврокомиссия одобрила использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Moderna.

В ближайшее время ожидается поставка 80 миллионов доз данной вакцины.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает пресс-служба ЕК.

Она отметила, что после регистрации второй вакцины от коронавируса, в Евросоюзе будет более чем достаточно вакцин для защиты всех европейцев.

"Мы одобрили вакцину Moderna, вторую вакцину в Европе. Наш контракт предусматривает поставку 80 миллионов доз с возможностью приобретения дополнительных 80 миллионов", - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, сегодня Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило вакцину против коронавируса компании Moderna для использования на территории ЕС.

Также РБК-Украина писало, что 80 миллионов доз вакцины Moderna будут поставлены в страны Евросоюза в ближайшее время.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Moderna, Вакцина, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo  
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

В ЕС в среду могут одобрить вакцину от COVID компании Moderna
В ЕС в среду могут одобрить вакцину от COVID компании Moderna
4-янв-2021, 18:51
Одобрение вакцины от коронавируса Moderna в начале января рассмотрит ЕС
Одобрение вакцины от коронавируса Moderna в начале января рассмотрит ЕС
17-дек-2020, 22:24
Данные о вакцине Moderna во время атаки на агентство ЕС выкрали хакеры
Данные о вакцине Moderna во время атаки на агентство ЕС выкрали хакеры
15-дек-2020, 16:28
Об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях заявила Moderna
Об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях заявила Moderna
30-ноя-2020, 16:58
О пяти миллионах доз вакцины Moderna от COVID договорилась Британия
О пяти миллионах доз вакцины Moderna от COVID договорилась Британия
16-ноя-2020, 21:05

Последние новости

Вчера, 2021-01-06
20:51
События
Использование вакцины от коронавируса компании Moderna одобрила Еврокомиссия
20:49
События
Жесткой реакции на контрабанду вакцины требует Зеленский
20:03
События
Тернополь отказался ужесточать карантин с 8 января
20:01
События
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает своего поражения на выборах
17:32
Экономика
За восемь лет благодаря займам резервы Украины выросли до максимума
17:30
События
Степанову на возможное отстранение от закупки вакцин В государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" отреагировали на слова министра здравоохранения Максима Степанова об их отстранении от закупки вакцин.
17:27
События
Контроль над Сенатом после победы в Джорджии получают демократы
15:10
События
Поделиться вакцинами с Украиной Еврокомиссию просят более 10 стран ЕС
15:09
События
На выборах в сенат США в Джорджии победил демократ Уорнок
15:07
Политика
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента РФ Владимира Путина
14:27
События
Против переноса или отмены жесткого карантина выступает Минздрав
14:10
События
Минздрав меняет компанию для закупки вакцин
13:07
События
Направить самолет в здание Капитолия в Вашингтоне пригрозили неизвестные
10:54
События
Утвердить победу Байдена на выборах сегодня должен Конгресс
10:37
События
В пятницу, 8 января карантин в Украине будет существенно усилен
10:36
События
Уже в 41 стране обнаружили "британский" коронавирус
10:34
События
Вакцинацию от коронавируса начали уже более 30 стран
10:05
Политика
Помпео хотелось бы, чтобы США добились большего прогресса в Украине
09:57
События
Правоохранители могут завершить следственные действий относительно "белорусского следа" в убийстве журналиста Павла Шеремета уже в январе
09:47
События
Масштабное ДТП произошло в Одессе

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 января 20214263
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 января 20214143
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 января 20213847
На церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена традиционное шествие американского лидера заменят на виртуальный парад из-за пандемии коронавируса1158
В пятницу, 8 января карантин в Украине будет существенно усилен380
Пересмотреть ужесточение карантина могут в Украине324
В первый торговый день года на межбанке немного вырос курс доллара243

Досуг

Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Покраска ворот, калиток, металлических элементов забора, батарей и других изделий из металла - дело достаточно сложное, грязное, временно затратное, потому, хочется чтобы все было не за зря и эффект от покраски сохранился как можно на дольше.
Вчера, 20:5258
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
Онлайн-полисами ОСАГО украинцев не удивить: только за 9 месяцев 2020 года оформлено более 2,2 млн электронных страховок.
Вчера, 17:3580
Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід
Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід
У рекламних текстах неодноразово згадується, що традиційні форми реклами, такі як банери або рекламні щити, просто згоріли. Споживачі стають байдужими до тисяч одноманітних рекламних повідомлень, які атакують їх з усіх боків. 
Вчера, 15:12114
Что такое строительные леса и для чего они нужны
Что такое строительные леса и для чего они нужны
Любые работы по возведению или ремонту зданий и сооружений проводятся с применением специализированного оборудования.
5-янв-2021, 11:33176
Стеклохолст Wellton
Стеклохолст Wellton
Малярный стеклохолст используется для произведения ремонтных работ, для подготовки к покраске стен. Он позволяет быстро скрыть мелкие трещины, не применяя шпаклёвку.
4-янв-2021, 22:22150
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших... Эксклюзив
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших... (Недетская версия) Из цикла «Рождественские рассказы». Посвящается всем хорошим и веселым людям...
4-янв-2021, 20:47371

События

Использование вакцины от коронавируса компании Moderna одобрила Еврокомиссия
Использование вакцины от коронавируса компании Moderna одобрила Еврокомиссия
Еврокомиссия одобрила использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Moderna.
Вчера, 20:5162
Жесткой реакции на контрабанду вакцины требует Зеленский
Жесткой реакции на контрабанду вакцины требует Зеленский
Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам срочно проверить информацию о контрабандном ввозе в страну вакцины от коронавируса.
Вчера, 20:4959
Тернополь отказался ужесточать карантин с 8 января
Тернополь отказался ужесточать карантин с 8 января
Тернопольский городской совет не будет ужесточать карантин в городе с 8 января.
Вчера, 20:0356
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает своего поражения на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает своего поражения на выборах
Трамп по-прежнему считает себя победителем.
Вчера, 20:0178
Степанову на возможное отстранение от закупки вакцин В государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" отреагировали на слова министра здравоохранения Максима Степанова об их отстранении от закупки вакцин.
Степанову на возможное отстранение от закупки вакцин В государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" отреагировали на слова министра здравоохранения Максима Степанова об их отстранении от закупки вакцин.
В государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" отреагировали на слова министра здравоохранения Максима Степанова об их отстранении от закупки вакцин.
Вчера, 17:30106
Контроль над Сенатом после победы в Джорджии получают демократы
Контроль над Сенатом после победы в Джорджии получают демократы
Демократы близки к победе на выборах в штате Джорджия, что даст им большинство в Сенате США.
Вчера, 17:2786
7 Днів