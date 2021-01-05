Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 января 2021

В Украине по состоянию на утро 7 января 2021 - 1 099 493 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 8 997 новых случая в сутки.
Умерло 19 505 человек.
Выздоровело - 773 214.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 731 случай;
Винницкая область - 250 случаев;
Волынская область - 142 случая;
Днепропетровская область - 414 случаев;
Донецкая область - 572 случая;
Житомирская область - 463 случая;
Закарпатская область - 111 случаев;
Запорожская область - 509 случаев;
Ивано-Франковская область - 137 случаев;
Киевская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 82 случая;
Луганская область - 331 случай;
Львовская область - 288 случаев;
Николаевская область - 411 случаев;
Одесская область - 694 случаев;
Полтавская область - 389 случаев;
Ровенская область - 326 случаев;
Сумская область - 505 случаев;
Тернопольская область - 198 случаев;
Харьковская область - 599 случаев;
Херсонская область - 147 случаев;
Хмельницкая область - 411 случаев;
Черкасская область - 233 случая;
Черновицкая область - 161 случай;
Черниговская область - 413 случаев.