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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 января 2021

В Украине по состоянию на утро 7 января 2021 - 1 099 493 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 8 997 новых случая в сутки.

Умерло 19 505 человек.

Выздоровело - 773 214.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 731 случай;
Винницкая область - 250 случаев;
Волынская область - 142 случая;
Днепропетровская область - 414 случаев;
Донецкая область - 572 случая;
Житомирская область - 463 случая;
Закарпатская область - 111 случаев;
Запорожская область - 509 случаев;
Ивано-Франковская область - 137 случаев;
Киевская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 82 случая;
Луганская область - 331 случай;
Львовская область - 288 случаев;
Николаевская область - 411 случаев;
Одесская область - 694 случаев;
Полтавская область - 389 случаев;
Ровенская область - 326 случаев;
Сумская область - 505 случаев;
Тернопольская область - 198 случаев;
Харьковская область - 599 случаев;
Херсонская область - 147 случаев;
Хмельницкая область - 411 случаев;
Черкасская область - 233 случая;
Черновицкая область - 161 случай;
Черниговская область - 413 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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