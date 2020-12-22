Трамп просит своих сторонников оставить Капитолий

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США.

Он просит своих сторонников оставить Капитолий.

Обращение обнародовано в его Тwitter.

"Вы должны пойти домой, нам нужен мир, нам нужен закон и порядок", - призвал действующий американский лидер.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.

Напомним, избранный президент США Джо Байден обратился к Трампу на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.