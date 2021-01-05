На фоне протестов руководство Конгресса США перемещают на военную базу

Руководство американского Конгресса эвакуируют из комплекса зданий Капитолия, в столице США, где проходит масштабная акция протеста.

Их перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.

Об этом телеканалу CNN рассказал представитель федеральных органов.

По его словам, эвакуация руководства Конгресса еще продолжается.

Эвакуации руководства американского Конгресса предшествовал прорыв сторонников действующего президента Трампа в здание Капитолия. Сегодня в Капитолии заседали обе палаты Конгресса, чтобы утвердили результаты выборов президента США. Однако из-за беспорядков заседание прервали.