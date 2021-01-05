Полиция США оттеснила протестующих со ступеней Капитолия

Также зал Сената очищен от сторонников президента Дональда Трампа, демонстрантов выводят из Капитолия.

Об этом сообщает NBC.

На распространенных кадрах видно, как полицейские вежливо просят протестующих спуститься со ступеней вниз. Сторонники действующего президента Дональда Трампа подчиняются их требованиям.

Отметим, в Вашингтоне происходят беспорядки. Демонстранты ворвались в здание Конгресса США. Между ними и правоохранителями начались столкновения, есть пострадавшие с обеих сторон.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение, в котором просит демонстрантов покинуть Капитолий.