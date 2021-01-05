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События Сегодня, 11:2450
Полиция США оттеснила протестующих со ступеней Капитолия

Также зал Сената очищен от сторонников президента Дональда Трампа, демонстрантов выводят из Капитолия.

Об этом сообщает NBC.

На распространенных кадрах видно, как полицейские вежливо просят протестующих спуститься со ступеней вниз. Сторонники действующего президента Дональда Трампа подчиняются их требованиям.

Отметим, в Вашингтоне происходят беспорядки. Демонстранты ворвались в здание Конгресса США. Между ними и правоохранителями начались столкновения, есть пострадавшие с обеих сторон.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение, в котором просит демонстрантов покинуть Капитолий.

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Теги: news, новости, Украина, США, беспорядки, 7dnivinfo  
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