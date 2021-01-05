 

Каким будет локдаун в Киеве с 8 января: закроют катки, ярмарки и ТРЦ

События Сегодня, 11:2956
Каким будет локдаун в Киеве с 8 января: закроют катки, ярмарки и ТРЦ

Во время локдауна в Киеве 8-24 января будут запрещены массовые мероприятия, закроются праздничные локации, ограничения коснутся сферы развлечений, торговли и услуг. Что будет запрещено, а что продолжит работать на жестком карантине в столице - подробно на РБК-Украина.

Рестораны и кафе

На протяжении локдауна в Киеве заведения общепита смогут продолжать работу только на вынос или на доставку заказов клиентам по адресу.

С 00:00 8 января до 00:00 25 января обслуживание посетителей внутри помещений кафе, баров, ресторанов, столовых, кафетериев запрещено.

Новогодние развлечения и массовые мероприятия

Жесткий карантин подразумевает полный запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, социальных и пр.). В связи с чем, с 8 января должно быть запрещено проведение концертов, гуляний у елок.

Прекратят работу катки, рождественские и новогодние ярмарки (в т.ч. продуктовые), аттракционы и другие праздничные локации.

Под запретом религиозные мероприятия на воздухе, во время которых не обеспечивается дистанция в 1,5 м между участниками. Внутри церковных помещений количество людей не должно превышать 1 чел. на 5 кв.м.

Заведения культуры и спорта

С 8-го до 25 января запрещается прием посетителей в кинотеатрах, театрах, музеях и прочих учреждениях культуры и досуга, развлекательных заведениях.

Будут закрыты бассейны, фитнес-клубы, спортивные залы, за исключением проведения тренировок для национальных сборных.

Во время карантина разрешается проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований профессиональных спортклубов, но без зрителей.

ТРЦ и магазины

8 января вступят в силу ограничения на продажу широкой группы товаров. Будет запрещено обслуживание покупателей на непродовольственных рынках, магазинах, ярмарках. Однако допускается реализация товаров этими торговыми точками в режиме адресной доставки.

Продолжат работу только магазины, не менее 60% площади которых отведено под реализацию:

  • продуктов питания;
  • средств гигиены;
  • лекарств и медицинских препаратов;
  • кормов для животных и ветеринарных товаров;
  • средств связи;
  • топлива;
  • семян и средств защиты растений.

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах 8-24 января будет запрещен, кроме магазинов в ТРЦ с отдельным входом, которые реализуют разрешенную группу товаров.

Сфера услуг

Салоны красоты и парикмахерские смогут продолжать деятельность только по предварительной записи клиентов, без ожидания внутри помещения.

На карантине разрешается работа банковских и других финансовых учреждений, операторов почтовой связи.

Продолжат работу автозаправочные комплексы, но без зон питания, станции ремонта и техобслуживания транспорта.

Разрешается деятельность заведений медицинской и ветеринарной практики.

Гостиницы смогут работать, при этом зоны питания в них будут открыты только с 06:00 до 11:00.

Обслуживание посетителей заведений сферы бытового обслуживания населения запрещено с 8-го по 24 января.

Учреждения образования

Посещение образовательных учреждений всех форм собственности на период действия жесткого карантина запрещено, за исключением дошкольных и специальных заведений образования.

До 10 января в школах, университетах и других образовательных учреждениях Киева продлятся зимние каникулы. С 11 января обучение начнется в дистанционном формате.

Детские сады столицы будут работать в обычном режиме.

Общественный транспорт

Трамваи, троллейбусы, маршрутные автобусы во время локдауна продолжат работать с ограничением количества пассажиров в салоне по числу сидячих мест.

В Киевсовете отметили, что график движения общественного транспорта 8-24 января может быть изменен. Для избежания скопления людей в вагонах и на платформах метро может ограничиваться вход на станциях, о чем пассажиров будут информировать звуковыми оповещениями.

Госучреждения

Государственным учреждениям Киева рекомендовано на время усиленного карантина перейти на удаленный режим работы.

ЦНАПы будут предоставлять только наиболее важные услуги: оформление паспорта, свидетельства о рождении, выдача разрешения на трудоустройство. Электронные услуги столичных ЦНАП можно заказать онлайн.

Стоит отметить, на протяжении всего периода действия карантина обязательным остается ношение маски в общественных местах, наличие при себе удостоверяющих личность документов. Запрещается самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Локдаун, 7dniv, 7dnivinfo  
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

В пятницу, 8 января карантин в Украине будет существенно усилен
В пятницу, 8 января карантин в Украине будет существенно усилен
Вчера, 10:37
В Киеве сообщили, какие сферы изменят работу во время ужесточения карантина
В Киеве сообщили, какие сферы изменят работу во время ужесточения карантина
5-янв-2021, 21:10
Карантин в Украине продолжает действовать на Новый год без усиления ограничений
Карантин в Украине продолжает действовать на Новый год без усиления ограничений
1-янв-2021, 11:36
С субботы, 19 декабря перечень карантинных ограничений в некоторых сферах изменится
С субботы, 19 декабря перечень карантинных ограничений в некоторых сферах изменится
18-дек-2020, 20:38
Как ужесточат карантин с 8 января
Как ужесточат карантин с 8 января
10-дек-2020, 10:05

Последние новости

11:31
События
В Вашингтоне погибли четыре человека в ходе беспорядков
11:30
События
Скандальные твиты после заморозки аккаунта в Twitter удалил Трамп
11:29
События
Каким будет локдаун в Киеве с 8 января: закроют катки, ярмарки и ТРЦ
11:26
События
В США появилась первая жертва беспорядков
11:24
События
Полиция США оттеснила протестующих со ступеней Капитолия
11:22
События
На фоне протестов руководство Конгресса США перемещают на военную базу
11:20
Политика
Реакция мира на ситуацию в Вашингтоне
11:13
Политика
На беспорядки в США отреагировала Украина
11:11
События
Трамп просит своих сторонников оставить Капитолий
11:04
События
На фоне протестов в США Байден обратился к Трампу
10:56
События
В США нашли бомбу возле Капитолия
10:55
События
Ввести Нацгвардию в Вашингтон поручил Трамп
10:53
События
Как Трамп прощается с президентством: "штурм" Капитолия и комендантский час
10:39
События
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа
09:13
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 января 2021
Вчера, 2021-01-06
20:51
События
Использование вакцины от коронавируса компании Moderna одобрила Еврокомиссия
20:49
События
Жесткой реакции на контрабанду вакцины требует Зеленский
20:03
События
Тернополь отказался ужесточать карантин с 8 января
20:01
События
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает своего поражения на выборах
17:32
Экономика
За восемь лет благодаря займам резервы Украины выросли до максимума

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 января 20214425
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 января 20214369
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 января 20211603
В пятницу, 8 января карантин в Украине будет существенно усилен671
Пересмотреть ужесточение карантина могут в Украине376
В ЕС в среду могут одобрить вакцину от COVID компании Moderna254
Резким ростом начал доллар 2021 год246

Досуг

Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets
Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets
Кондитерские изделия всегда были и остаются верными спутниками всевозможных празднеств, включая дни рождения, свадьбы, другие знаменательные даты.
Сегодня, 11:3456
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Покраска ворот, калиток, металлических элементов забора, батарей и других изделий из металла - дело достаточно сложное, грязное, временно затратное, потому, хочется чтобы все было не за зря и эффект от покраски сохранился как можно на дольше.
Вчера, 20:52137
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
Онлайн-полисами ОСАГО украинцев не удивить: только за 9 месяцев 2020 года оформлено более 2,2 млн электронных страховок.
Вчера, 17:35139
Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід
Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід
У рекламних текстах неодноразово згадується, що традиційні форми реклами, такі як банери або рекламні щити, просто згоріли. Споживачі стають байдужими до тисяч одноманітних рекламних повідомлень, які атакують їх з усіх боків. 
Вчера, 15:12175
Что такое строительные леса и для чего они нужны
Что такое строительные леса и для чего они нужны
Любые работы по возведению или ремонту зданий и сооружений проводятся с применением специализированного оборудования.
5-янв-2021, 11:33206
Стеклохолст Wellton
Стеклохолст Wellton
Малярный стеклохолст используется для произведения ремонтных работ, для подготовки к покраске стен. Он позволяет быстро скрыть мелкие трещины, не применяя шпаклёвку.
4-янв-2021, 22:22163

События

В Вашингтоне погибли четыре человека в ходе беспорядков
В Вашингтоне погибли четыре человека в ходе беспорядков
В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека
Сегодня, 11:3153
Скандальные твиты после заморозки аккаунта в Twitter удалил Трамп
Скандальные твиты после заморозки аккаунта в Twitter удалил Трамп
Действующий американский президент Дональд Трамп удалил скандальные твиты, из-за которого на фоне беспорядков в США сервис микроблогов Twitter заморозил его аккаунт. 
Сегодня, 11:3050
Каким будет локдаун в Киеве с 8 января: закроют катки, ярмарки и ТРЦ
Каким будет локдаун в Киеве с 8 января: закроют катки, ярмарки и ТРЦ
Усиленный карантин начнет действовать уже в эту пятницу и продлится более двух недель.
Сегодня, 11:2958
В США появилась первая жертва беспорядков
В США появилась первая жертва беспорядков
Девушка, раненная в шею в Конгрессе США, скончалась.
Сегодня, 11:2661
Полиция США оттеснила протестующих со ступеней Капитолия
Полиция США оттеснила протестующих со ступеней Капитолия
Также зал Сената очищен от сторонников президента Дональда Трампа, демонстрантов выводят из Капитолия.
Сегодня, 11:2451
На фоне протестов руководство Конгресса США перемещают на военную базу
На фоне протестов руководство Конгресса США перемещают на военную базу
Руководство американского Конгресса эвакуируют из комплекса зданий Капитолия, в столице США, где проходит масштабная акция протеста.
Сегодня, 11:2255
7 Днів