Скандальные твиты после заморозки аккаунта в Twitter удалил Трамп

Действующий американский президент Дональд Трамп удалил скандальные твиты, из-за которого на фоне беспорядков в США сервис микроблогов Twitter заморозил его аккаунт.

Ожидается, что доступ будет возобновлен уже 7 января.

Об этом в Twitter сообщил журналист агентства Bloomberg Курт Вагнер.

По его словам, представитель Twitter подтвердил, что Трамп удалил твиты с нарушениями.

"Представитель компании подтвердил, что Трамп действительно удалил твиты с нарушениями... Неизвестно, во сколько точно Трамп удалил твиты, но, вероятно, утром он вернет доступ к своему аккаунту", - отметил Вагнер.