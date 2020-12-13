В Вашингтоне погибли четыре человека в ходе беспорядков

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

Об одной женщине было известно ранее.

Об этом пишет CBS.

Помимо женщины еще три человека скончались в медицинских учреждениях.

На данный момент арестовано более 52 человек. Из них 47 – из-за нарушения комендантского часа.

Представители правоохранительных органов заявили, что они также обнаружили две самодельные бомбы: одну в Национальном республиканском комитете, а другую - в Национальном комитете Демократической партии. Недалеко от Капитолия также был найден коктейль Молотова.