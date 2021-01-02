Победу Байдена на выборах в США утвердил Конгресс

На фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки.

Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию CNN.

Сообщается, что Сенат и Палата представителей отклонили возражения против исключения голосов выборщиков Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы также возражали против итогов голосования на выборах в штатах Аризона, Невада и Мичиган, но потерпели неудачу еще до того, как дошли до дебатов.

Что дальше

После утверждения результатов голосования Коллегии выборщиков 20 января пройдет инаугурация Байдена. На церемонии он принесет присягу и официально станет 46-м президентом США.

Результаты выборов президента США

На общенациональных виборах Джо Байден набрал почти 81,3 млн голосов против 74,2 млн у Дональда Трампа. При этом Байден заручился поддержкой многих ключевых штатов.

По результатам голосования Коллегии выборщиков, за Байдена отдали голоса 306 выборщика, за Трампа - 232.

Отметим, заседание Конгресса по утверждению победы Байдена прерывалось в связи с тем, что сторонники действующего президента Дональда Трампа устроили беспорядки и прорвались в здание Конгресса. Беспорядки сопровождались стрельбой, известно о гибели четверых протестующих и пострадавших полицейских.

Представители правоохранительных органов спустя короткое время зачистили здание Конгресса от демонстрантов.