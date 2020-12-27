Мирно передать власть Байдену пообещал Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп после утверждения итогов выборов в Конгрессе обещает мирно передаст власть своему преемнику Джо Байдену.

При этом Трамп до сих пор не признает результаты голосования.

Об этом говорится в его заявлении, передает CNN.

В частности, Трамп заявил, что официальное подтверждение голосования Коллегии выборщиков "знаменует конец величайшего первого президентского срока в истории".

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают меня, тем не менее, 20 января будет организованный переходный период", - говорится в заявлении Трампа.

Он также подчеркнул, что продолжит борьбу за то, чтобы учитывались "только законные голоса".

"Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", - добавил Трамп.