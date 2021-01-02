Как Байден сменяет Трампа на посту президента: в шаге от Белого дома

Американский Конгресс на своем заседании официально утвердил победу Джо Байдена на выборах президента США.

Оно длилось около 10 часов и стало одним из самых долгих в истории, в том числе в связи с беспорядками на Капитолийском холме.

РБК-Украина собрало все, что известно о том, как Байден идет к власти в Белом доме.

Конгресс

Совместное заседание Сената и Палата представителей, которое началось 6 января, поставило точку в подведении результатов выборов президента США. На нем официально утвердили итоги голосования Коллегии выборщиков.

Заседание дважды прерывалось из-за возражений однопартийцев действующего президента-республиканца Дональда Трампа. В частности, еще в среду член Палаты представителей от Аризоны Пол Госар вместе с 60 коллегами подал возражение, а после полуночи по местному времени было подано второе возражение - против итогов в Пенсильвании.

В обоих случаях возражения были отклонены как Сенатом, так и Палатой представителей. Это открывает путь к инаугурации Байдена, которая пройдет 20 января.

Помимо процедурных моментов заседание Конгресса прерывалось из-за беспорядков, в ходе которых протестующие прорвались в само здание и устроили погром. Сенаторов и конгрессменов эвакуировали на военную базу, но спустя несколько часов заседание все-таки продолжилось.

Как прошли выборы в ноябре

Выборы президента США прошли 3 ноября. По их результатам сразу стало известно, что появится новый президент, однако на установление официальных итогов в ключевых штатах потребовалось больше недели. Основная претензия действующего президента Дональда Трампа - большое количество голосов за его оппонента, которые были отправлены по почте. В этом году такой способ голосования был особенно популярным из-за пандемии COVID-19.

В итоге демократ Джо Байден набрал почти 81,3 млн голосов против 74,2 млн у Трампа. При этом Байден обошел оппонента во многих ключевых штатах, что подтвердило голосование Коллегии выборщиков 14 декабря - 306 против 232.

Дебаты

В рамках президентской кампании 2020 года в США прошли всего два раунда дебатов - наименьшее число с 1996 года. Раунд, который не состоялся, был отменен после того, как Трамп заразился COVID-19.

На сентябрьской встрече они спорили, постоянно перебивали друг друга и обменивались взаимными обвинениями во лжи.

В частности, Байден критиковал Трампа за провал в борьбе с пандемией и проведение массовых митингов, а тот, в свою очередь, предположил, что жертв было бы намного больше, если проблемой занимался бы Байден.

Кроме того, Трамп обвинил Байдена в плохом отношении к темнокожим, на что получил в ответ обвинения в расизме, поскольку в школах отменили тренинги по расовой чувствительности.

Также Байден называл действующего президента США "щенком Путина" за слабые позиции во внешней политике.

С чем кандидаты шли на выборы

Байден занимал высокий пост вице-президента в администрации Барака Обамы до того, как по итогам выборов-2016 к власти пришел Трамп. Ключевые моменты программы Байдена:

вывод американских войск из Афганистана и сохранение военного присутствия в странах Восточной Европы

возврат к ядерной сделке с Ираном

ликвидация налоговых поблажек для крупного бизнеса

Трамп же, напротив, обещал дальнейшее урезание налогов, а также создать 10 млн рабочих мест за 10 месяцев и поощрение для компаний, которые перенесут производство из Китая.