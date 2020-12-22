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События Сегодня, 16:3446
ВОЗ заявил что мутировавший штамм коронавируса может стать основным в Европе

Мутировавший вариант коронавируса может заменить другие в Европе и части Азии.

Этот штамм обнаружили в 22 европейских странах.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает Economic Times.

Как отметил Клюге, новый штамм уже стал основным в Великобритании и распространяется в Дании.

Он назвал текущую ситуацию "переломным моментом в ходе пандемии", поскольку Европа столкнулась с проблемой роста числа случаев заболевания и появления новых штаммов вируса, вызывающего COVID-19.

По его словам, надо сделать больше, чтобы справиться с тревожной ситуацией, вызванной недавно обнаруженным вариантом коронавируса. Эти меры в сочетании с адекватным тестированием, карантином, изоляцией и вакцинацией "сработают, если мы все будем участвовать", сказал Клюге.

Европейский регион ВОЗ включает 53 страны, в том числе Россию и несколько стран Центральной Азии.

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Теги: news, новости, Украина, Ханс, Клюге, 7dniv, 7dnivinfo, ВОЗ, коронавирус  
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