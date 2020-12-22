ВОЗ заявил что мутировавший штамм коронавируса может стать основным в Европе

Мутировавший вариант коронавируса может заменить другие в Европе и части Азии.
Этот штамм обнаружили в 22 европейских странах.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает Economic Times.
Как отметил Клюге, новый штамм уже стал основным в Великобритании и распространяется в Дании.
Он назвал текущую ситуацию "переломным моментом в ходе пандемии", поскольку Европа столкнулась с проблемой роста числа случаев заболевания и появления новых штаммов вируса, вызывающего COVID-19.
По его словам, надо сделать больше, чтобы справиться с тревожной ситуацией, вызванной недавно обнаруженным вариантом коронавируса. Эти меры в сочетании с адекватным тестированием, карантином, изоляцией и вакцинацией "сработают, если мы все будем участвовать", сказал Клюге.
Европейский регион ВОЗ включает 53 страны, в том числе Россию и несколько стран Центральной Азии.