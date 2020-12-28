Тайные поставки COVID-вакцины для украинских политиков исключает Израиль

Израиль отрицает возможность тайных поставок вакцины от COVID для украинских политиков.

Накануне в Украине разгорелся скандал, связанный с якобы "подпольной вакцинацией" отдельных людей.

Об этом заявил спикер израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна, передает BBC News.

В частности, представитель министра исключил возможность того, что вакцину в Украину могли ввозить из Израиля.

"Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - отметили в министерстве.

Кроме того, в израильском Минздраве добавили, что пока не намерены начинать расследование из-за сообщений в украинской прессе.