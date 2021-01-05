На совещании с президентом Владимиром Зеленским январский "локдаун" решили не переносить

На совещании с президентом Владимиром Зеленским решили не переносить январский "локдаун".

Он состоится с 8 по 24 января.

Об этом РБК-Украина сообщил источник на Банковой.

По словам собеседника издания, ужесточение карантина в Украине пройдет, как и планировалось изначально.

"Будет карантин с 8 по 24 число. Как и предполагался", - добавил собеседник.

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил РБК-Украина, что жесткий карантин переносить не будут.

"Как я и говорил ранее, у нас ничего не меняется, жесткий карантин с 8-го по 24-е включительно", - сказал он.

Как отметил министр, в силе остались все ограничения, которые предусмотрены постановлением Кабмина №1236.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил изданию, что список запретов был пересмотрен.

"Ограничения пересмотрели еще на заседании правительства во вторник", - уточнил он.