 

Аккаунты Трампа после беспорядков в США бессрочно заблокировал Facebook

События Вчера, 22:1544
Аккаунты Трампа после беспорядков в США бессрочно заблокировал Facebook

Аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы после вчерашних беспорядков в Вашингтоне.

Аккаунты были заблокированы на неопределенный срок.

Об этом сообщил глава компании Facebook Марк Цукерберг.

По словам Цукерберга, на такой шаг пошли для того, чтобы следующие 13 дней до инаугурации Джо Байдена и последующие дни прошли спокойно.

"Мы считаем, что риски разрешения Трампу продолжать пользоваться нашими соцсетями в этот период слишком большие. Поэтому мы продолжаем блокировку на неопределенный срок и, по меньшей мере, на следующие две недели до завершения мирной передачи власти", - написал он на странице в Facebook.

Как пояснил глава Facebook, Трамп использует соцсети для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства.

"Вчера мы удалили эти заявления, потому что считали, что их эффект - и, вероятно, их цель - спровоцировать дальнейшее насилие", - пояснил Цукерберг.

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Теги: news, новости, Украина, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo, Facebook  
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