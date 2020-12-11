Передать власть Байдену мирным путем обещают в Пентагоне

И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что передача власти избранному президенту США Джо Байдену состоится 20 января.
Она пройдет мирным путем.
Об этом сообщили в Twitter Пентагона.
Миллер назвал насилие в Капитолии таким, что противоречит принципам Конституции Соединенных Штатов.
"Я и люди, которых я возглавляю в Министерстве обороны, продолжаем выполнять свои обязанности в соответствии с нашей присягой и осуществим освященную веками мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января", - заявил глава Пентагона.