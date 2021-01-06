Вокруг Капитолия в США военные устанавливают трехметровый забор

Национальная гвардия Армии США возведет вокруг Капитолия трехметровый забор.

Он простоит там минимум 30 дней.

Об этом заявил министр Армии США Райан Маккарти, пишет "Голос Америки".

По его словам Пентагон предоставил необходимые ресурсы в ответ на запрос городских властей Вашингтона.

Маккарти также заявил, что чиновники не представляли, что существует возможность прорыва в Капитолий.

По словам чиновника Пентагона, сейчас в Капитолии находится 850 военных Национальной гвардии, а к выходным количество нацгвардейцев США в Вашингтоне достигнет 6500 человек.