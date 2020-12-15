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События Сегодня, 11:0267
Победу Байдена на выборах президента США впервые публично признал Трамп

Президент США Дональд Трамп впервые публично признал победу его оппонента Джо Байдена на выборах президента.

Он заявил, что не идет на второй срок, и что сейчас происходит передача власти.

Об этом пишет CNN.

Трамп записал видеообращение, в котором подтвердил, что новая администрация вступит в должность 20 января.

"Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной, упорядоченной передачи власти", - сказал Трамп.

Таким образом, он признал свое поражение в президентской гонке спустя два месяца после проведения выборов. Это случилось на фоне новых заявлений о возможном импичменте Трампа, а также когда возникли юридические вопросы о его виновности в подстрекательстве после вторжения в Капитолий США днем ​​ранее.

В видео, опубликованном более чем через 24 часа после беспорядков в среду, Трамп призвал к "исцелению и примирению" и сказал, что страна должна двигаться вперед.

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Теги: news, новости, Украина, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo  
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