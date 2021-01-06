Событиями в Капитолии опечалены в ООН

Высшие должностные лица ООН, включая Генерального секретаря Антониу Гутерриша и председателя Генеральной Ассамблеи Волкана Бозкира, выразили печаль по поводу событий в здании Капитолия США.
Они призвали уважать демократические процессы.
Об этом говорится в заявлении на сайте ООН.
В частности, политических лидеров призывают воздержаться от насилия и призывать к этому своих последователей.
"Генеральный секретарь опечален событиями в Капитолии США в Вашингтоне в среду. В таких обстоятельствах важно, чтобы политические лидеры внушали своим последователям необходимость воздерживаться от насилия, а также уважать демократические процессы и верховенство закона", - сообщил пресс-секретарь Гутерриша.
Президент Генассамблеи также выразил тревогу по поводу событий на Капитолийском холме.
"Я верю, что в это критическое время в нашей стране восторжествуют мир и уважение к демократическим процессам", - заявил Бозкир.