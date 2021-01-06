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В Украине в силу вступил локдаун

Сегодня, 8 января в Украине вводятся дополнительные ограничения. Локдаун из-за коронавируса будет действовать на протяжении 17 дней.

Он затронет сферу торговли и услуг, также новые запреты касаются работы кафе и ресторанов, проведения массовых и развлекательных мероприятий.

О том, что продолжит работать в условиях жестких ограничений - в материале РБК-Украина.

Какие магазины будут открыты на карантине

В период 8-го до 25 января при соблюдении необходимых противоэпидемических норм разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых не менее 60% площади занимают следующие товары.

  • продукты питания;
  • средства гигиены, медицинские товары и лекарства;
  • бытовая химия;
  • ветпрепараты, корма для животных;
  • средства связи;
  • семена и средства для защиты растений;
  • пресса.

Торговля товарами других категорий может осуществляться только в режиме адресной доставки.

Движение общественного транспорта не останавливается

Общественный транспорт продолжит работать в режиме ограничений "оранжевой" зоны. Количество пассажиров в салоне транспортного средства не должно превышать количество мест для сидения. Обязательно использование масок.

Не будет ограничиваться автомобильное, автобусное, железнодорожное, авиационное сообщение внутри страны и международные рейсы.

Кафе и рестораны работают только на вынос

Заведениям общепита во время усиленного карантина запрещено принимать посетителей. Кафе, закусочные, рестораны, бары, столовые могут принимать заказы на доставку или обслуживать клиентов в формате на вынос.

Салоны красоты - по записи

С 8-го до 25 января ограничивается деятельность заведений, предоставляющих услуги по уходу. Парикмахерским, салонам красоты разрешается обслуживать клиентов только по предварительной записи, без ожидания внутри помещения

Работа гостиниц и горнолыжных курортов

Гостиничные комплексы продолжат работать во время жесткого карантина, но с ограничениями. В частности, запрещается посещение спортзалов, бассейнов на территории отелей. Зоны общепита будут работать во время завтрака - с 06:00 до 11:00, в другие часы возможно только питание по заказу в номер.

С 8 по 25 января разрешается деятельность горнолыжных курортов. Однако заведения общепита на их территории должны быть закрыты, а также запрещена продажа алкогольных напитков.

Заведения сферы обслуживания

По обычном графику будут работать финансовые учреждения, операторы почтовой связи, аптеки.

Разрешается обслуживание клиентов на станциях техобслуживания и ремонта автотранспорта, работа заправочных комплексов (без зон питания).

Также разрешена деятельность заведений медицинской и ветеринарной практики.

Что будет закрыто во время жесткого карантина

  • ТРЦ, непродовольственные рынки, магазины бытовой техники, мебели, одежды, стройматериалов;
  • заведения образования, кроме дошкольных;
  • спортзалы, бассейны, фитнес-клубы;
  • кинотеатры, театры, музеи и другие учреждения культуры;
  • ночные клубы, дискотеки;
  • объекты сферы бытового обслуживания.

Кроме того, с 8-го по 24 января включительно запрещено проведение всех массовых мероприятий, рождественских ярмарок, не будут работать зоны развлечений возле елок.

Также государственные и коммунальные предприятия перейдут на дистанционный режим работы.

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