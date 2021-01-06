В Украине в силу вступил локдаун

Сегодня, 8 января в Украине вводятся дополнительные ограничения. Локдаун из-за коронавируса будет действовать на протяжении 17 дней.
Он затронет сферу торговли и услуг, также новые запреты касаются работы кафе и ресторанов, проведения массовых и развлекательных мероприятий.
О том, что продолжит работать в условиях жестких ограничений - в материале РБК-Украина.
Какие магазины будут открыты на карантине
В период 8-го до 25 января при соблюдении необходимых противоэпидемических норм разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых не менее 60% площади занимают следующие товары.
- продукты питания;
- средства гигиены, медицинские товары и лекарства;
- бытовая химия;
- ветпрепараты, корма для животных;
- средства связи;
- семена и средства для защиты растений;
- пресса.
Торговля товарами других категорий может осуществляться только в режиме адресной доставки.
Движение общественного транспорта не останавливается
Общественный транспорт продолжит работать в режиме ограничений "оранжевой" зоны. Количество пассажиров в салоне транспортного средства не должно превышать количество мест для сидения. Обязательно использование масок.
Не будет ограничиваться автомобильное, автобусное, железнодорожное, авиационное сообщение внутри страны и международные рейсы.
Кафе и рестораны работают только на вынос
Заведениям общепита во время усиленного карантина запрещено принимать посетителей. Кафе, закусочные, рестораны, бары, столовые могут принимать заказы на доставку или обслуживать клиентов в формате на вынос.
Салоны красоты - по записи
С 8-го до 25 января ограничивается деятельность заведений, предоставляющих услуги по уходу. Парикмахерским, салонам красоты разрешается обслуживать клиентов только по предварительной записи, без ожидания внутри помещения
Работа гостиниц и горнолыжных курортов
Гостиничные комплексы продолжат работать во время жесткого карантина, но с ограничениями. В частности, запрещается посещение спортзалов, бассейнов на территории отелей. Зоны общепита будут работать во время завтрака - с 06:00 до 11:00, в другие часы возможно только питание по заказу в номер.
С 8 по 25 января разрешается деятельность горнолыжных курортов. Однако заведения общепита на их территории должны быть закрыты, а также запрещена продажа алкогольных напитков.
Заведения сферы обслуживания
По обычном графику будут работать финансовые учреждения, операторы почтовой связи, аптеки.
Разрешается обслуживание клиентов на станциях техобслуживания и ремонта автотранспорта, работа заправочных комплексов (без зон питания).
Также разрешена деятельность заведений медицинской и ветеринарной практики.
Что будет закрыто во время жесткого карантина
- ТРЦ, непродовольственные рынки, магазины бытовой техники, мебели, одежды, стройматериалов;
- заведения образования, кроме дошкольных;
- спортзалы, бассейны, фитнес-клубы;
- кинотеатры, театры, музеи и другие учреждения культуры;
- ночные клубы, дискотеки;
- объекты сферы бытового обслуживания.
Кроме того, с 8-го по 24 января включительно запрещено проведение всех массовых мероприятий, рождественских ярмарок, не будут работать зоны развлечений возле елок.
Также государственные и коммунальные предприятия перейдут на дистанционный режим работы.