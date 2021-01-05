Работу метро во время локдауна могут изменить в Киеве

В Киеве на время действия локдауна, с 8 по 24 января, могут изменить работу метро.

В частности, возможно закрытие станций метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Киевского метрополитена.

"С 8 до 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, во время локдауна в Украине будет работать общественный транспорт, однако с некоторыми изменениями. В частности, интервал движения общественного транспорта может быть изменен.