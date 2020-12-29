Переквалификацию дела о катастрофе МАУ на теракт не исключают в СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключает возможность переквалификации дела о катастрофе МАУ.

В частности, на статью о террористическом акте.

Об этом он заявил журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Прямой".

Говоря о компенсациях родственникам погибших, он употребил словосочетание "террористический акт". В связи с этим ему задали вопрос о возможной переквалификации дела на эту статью.

"Я очень осторожно скажу. На сегодня есть следствие, есть определенная статья, по которой идут процессуальные процессы… Но есть понимание, что в любой момент дело может получить другую квалификацию", - подчеркнул Данилов.

Отметим, Офис генпрокурора расследует катастрофу МАУ по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).