Часть товаров из-за локдауна магазины не продают

Сегодня в Украине вступил в силу усиленный карантин, который будет действовать до конца 24 января.

В этот период магазинам запрещается продавать часть своих товаров, поэтому они ввели ограничения, подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Согласно решению Кабинета министров, во время локдауна разрешается работа магазинов, продающих продукты питания, лекарства и медицинские изделия, средства гигиены и связи, ветпрепараты и корма для животных, семена и средства защиты растений, а также бытовую химию и печатную прессу. Однако ограничений на отдельные категории товаров нет.

Запретили разрешенное

Супермаркеты "АТБ" и "Сильпо" после начала локдауна заклеили лентой часть своих товаров. Например, покупатели не могут купить в магазине средства для ухода за одеждой и обувью, салфетки, посуду, стиральные порошки, и другие подобные товары.

Стоит отметить, что в правительстве разрешают продажу бытовой химии и средств гигиены, но в супермаркетах эти товары за лентой.

"Эпицентр" обошел ограничения

Строительный супермаркет "Эпицентр" нашел способ работать во время январского локдауна. В супермаркете сейчас можно приобрести продукты питания, бытовую химию и средства гигиены, а остальные свои товары - "Эпицентр" продает онлайн.

Отметим, что строительным магазинам и супермаркетам работать во время усиленного карантина нельзя.