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События Сегодня, 22:0659
Толпы киевлян без масок отдыхают на Софийской площади

В Киеве ужесточение карантина 8 января из-за сложной эпидемиологической ситуации не испугало желающих полюбоваться главной елкой страны, расположенной на Софийской площади.

В пятничный вечер на новогоднем ярмарочном городке собрались толпы киевлян и гостей столицы.

Большое скопление людей в первый день зимнего локдауна сняла установленная на площади вебкамера.

Как видно на кадрах, отдыхающие прогуливаются около праздничной елки под сводами гирлянд, возле памятника Богдану Хмельницкому, подходят к торговым точкам, собираются около новогодних аттракционов.

Также в сети появилось видео, снятое самими гуляющими. На ролике видно, что, рождественская атмосфера на Софийской площади заставила людей напрочь забыть и о социальной дистанции, и даже о масках.

Как сообщили в комментарии "РБК-Украина" в Киевской городской государственной администрации, выгонять людей с Софийской площади они не могут, а за соблюдением карантина должны следить правоохранители.

"Так локации закрыты - в списке ярмарки, торговля и тд. Там, вижу на видео, закрытые ларьки. Люди - на площади. Это - улица, как ты их оттуда выгонишь. Это первое. А второе: контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на полицию", - заявили в КГГА.

В столичной полиции также высказались относительно ситуации с локдауном и заверили "РБК-Украина", что "правоохранители будут проводить профилактические мероприятия".

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Теги: news, новости, Украина, Софиевская, 7dniv, 7dnivinfo, площадь  
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