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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 января 2021

В Украине по состоянию на утро 9 января 2021 - 1 110 015 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4 846 новых случая в сутки.

Умерло 19 668 человек.

Выздоровело - 786 306.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 344 случая;
Винницкая область - 61 случай;
Волынская область - 108 случаев;
Днепропетровская область - 471 случай;
Донецкая область - 189 случаев;
Житомирская область - 179 случаев;
Закарпатская область - 55 случаев;
Запорожская область - 456 случаев;
Ивано-Франковская область - 133 случая;
Киевская область - 375 случаев;
Кировоградская область - 40 случаев;
Луганская область - 149 случаев;
Львовская область - 262 случая;
Николаевская область - 416 случаев;
Одесская область - 299 случаев;
Полтавская область - 160 случаев;
Ровенская область - 80 случаев;
Сумская область - 160 случаев;
Тернопольская область - 70 случаев;
Харьковская область - 223 случая;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 47 случаев;
Черкасская область - 353 случая;
Черновицкая область - 147 случаев;
Черниговская область - 25 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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