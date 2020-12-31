 

"Самым большим врагом" Северной Кореи Ким Чен Ын назвал США

События Сегодня, 11:2579
"Самым большим врагом" Северной Кореи Ким Чен Ын назвал США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Соединенные Штаты "самым большим врагом".

Он считает, что Вашингтону следует отказаться от своей враждебной политики для улучшения отношений.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Выступая на партийном съезде в Пхеньяне, Ким Чен Ын сказал, что политика США в отношении Северной Кореи не изменится независимо от того, кто занимает Белый дом.

Напомним, во время президентской гонки Байден заявлял, что в случае победы на выборах готов встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Он хочет приблизить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Отметим, первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи состоялся 12 июня 2018 года. Они встретились в Сингапуре и подписали декларацию, по которой КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Следующая встреча состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме. В рамках переговоров планировалось разработать шаги для достижения поставленных целей, но встреча завершилась без подписания каких-либо документов.

В июне 2019 года Трамп и Ким Чен Ын провели третью встречу в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями. Они договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, однако следующая встреча рабочих групп в Стокгольме прошла безрезультатно.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Ким_Чен_Ын, Северная_Корея, США, 7dniv, 7dnivinfo  
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

С кандидатом Байдена на пост госсекретаря встретился Помпео
С кандидатом Байдена на пост госсекретаря встретился Помпео
Сегодня, 11:17
Большую пресс-конференцию анонсировали у Зеленского
Большую пресс-конференцию анонсировали у Зеленского
31-дек-2020, 22:44
Условие следующей встречи
Условие следующей встречи "нормандской четверки" назвал Кравчук
20-ноя-2020, 09:26
В этом году Трамп не готовится к саммиту G7
В этом году Трамп не готовится к саммиту G7
19-ноя-2020, 09:46
О чем будут говорить на видеоконференции советников
О чем будут говорить на видеоконференции советников "нормандской четверки"
12-ноя-2020, 18:04

Последние новости

14:18
События
С радаров в Индонезии пропал самолет Boeing
14:16
События
Самую тяжелую фазу пандемии COVID в ближайшие недели прогнозирует Меркель
14:14
События
Импичмент после инаугурации Байдена могут объявить Трампу
11:33
События
Приложение Parler на фоне беспорядков в Вашингтоне заблокировал Google
11:32
События
На то что Twitter навсегда заблокировал его аккаунт отреагировал Трамп
11:30
Политика
Присутствие россиян среди задержанных в Капитолии опровергло посольство РФ
11:28
События
Аккаунт Трампа Twitter заблокировал навсегда
11:26
События
Первые поставки вакцины для массовой вакцинации Украина ожидает в феврале
11:25
События
"Самым большим врагом" Северной Кореи Ким Чен Ын назвал США
11:23
События
Паспорта вакцинации от коронавируса вводит Дания
11:17
События
С кандидатом Байдена на пост госсекретаря встретился Помпео
11:10
События
Локдаун до февраля продлила Венгрия
11:01
События
Крупнейшие снегопады накрыли Мадрид
08:43
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 января 2021
Вчера, 2021-01-08
22:06
События
Толпы киевлян без масок отдыхают на Софийской площади
22:03
События
CNN заявило что импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе
19:17
События
Работа КПВВ во время локдауна: как и кого будут пропускать
19:07
События
Запретить продажу туристам легких наркотиков намерены в Амстердаме
17:30
События
Супермаркеты на локдауне могут продавать любые товары, но есть условие
17:16
События
Часть товаров из-за локдауна магазины не продают

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 января 20215432
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 января 20214208
На совещании с президентом Владимиром Зеленским январский "локдаун" решили не переносить942
Степанову на возможное отстранение от закупки вакцин В государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" отреагировали на слова министра здравоохранения Максима Степанова об их отстранении от закупки вакцин.302
На выборах в сенат США в Джорджии победил демократ Уорнок229
Контроль над Сенатом после победы в Джорджии получают демократы219
Использование вакцины от коронавируса компании Moderna одобрила Еврокомиссия216

Досуг

Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets
Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets
Кондитерские изделия всегда были и остаются верными спутниками всевозможных празднеств, включая дни рождения, свадьбы, другие знаменательные даты.
7-янв-2021, 11:34206
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Покраска ворот, калиток, металлических элементов забора, батарей и других изделий из металла - дело достаточно сложное, грязное, временно затратное, потому, хочется чтобы все было не за зря и эффект от покраски сохранился как можно на дольше.
6-янв-2021, 20:52259
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
Онлайн-полисами ОСАГО украинцев не удивить: только за 9 месяцев 2020 года оформлено более 2,2 млн электронных страховок.
6-янв-2021, 17:35261
Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід
Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід
У рекламних текстах неодноразово згадується, що традиційні форми реклами, такі як банери або рекламні щити, просто згоріли. Споживачі стають байдужими до тисяч одноманітних рекламних повідомлень, які атакують їх з усіх боків. 
6-янв-2021, 15:12286
Что такое строительные леса и для чего они нужны
Что такое строительные леса и для чего они нужны
Любые работы по возведению или ремонту зданий и сооружений проводятся с применением специализированного оборудования.
5-янв-2021, 11:33296
Стеклохолст Wellton
Стеклохолст Wellton
Малярный стеклохолст используется для произведения ремонтных работ, для подготовки к покраске стен. Он позволяет быстро скрыть мелкие трещины, не применяя шпаклёвку.
4-янв-2021, 22:22224

События

С радаров в Индонезии пропал самолет Boeing
С радаров в Индонезии пропал самолет Boeing
В Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты с радаров пропал пассажирский Boeing.
Сегодня, 14:1835
Самую тяжелую фазу пандемии COVID в ближайшие недели прогнозирует Меркель
Самую тяжелую фазу пандемии COVID в ближайшие недели прогнозирует Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает в ближайшие недели самую тяжелую фазу пандемии COVID.
Сегодня, 14:1633
Импичмент после инаугурации Байдена могут объявить Трампу
Импичмент после инаугурации Байдена могут объявить Трампу
Действующему президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент уже после завершения президентского срока и инаугурации Джо Байдена.
Сегодня, 14:1430
Приложение Parler на фоне беспорядков в Вашингтоне заблокировал Google
Приложение Parler на фоне беспорядков в Вашингтоне заблокировал Google
Корпорация Google сообщила, что удаляет приложение социальной сети Parler из Google Play.
Сегодня, 11:3381
На то что Twitter навсегда заблокировал его аккаунт отреагировал Трамп
На то что Twitter навсегда заблокировал его аккаунт отреагировал Трамп
Президент США Дональд Трамп отреагировал на блокировку своего личного аккаунта в Twitter.
Сегодня, 11:3274
Аккаунт Трампа Twitter заблокировал навсегда
Аккаунт Трампа Twitter заблокировал навсегда
В компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.
Сегодня, 11:2877
7 Днів