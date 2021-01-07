Аккаунт Трампа Twitter заблокировал навсегда

В компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Об этом говорится в заявлении Twitter Safety.

Речь идет о личном аккаунте президента США, которую заблокировали после событий в Капитолии.

"После тщательного анализа недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - говорится в сообщении.