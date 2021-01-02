С радаров в Индонезии пропал самолет Boeing

В Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты с радаров пропал пассажирский Boeing.

Сообщается, что самолет исчез, пролетая над акваторией Яванского моря.

Об этом пишет местное издание Republika.

Сообщается, что наземные диспетчерские службы потеряли связь с самолетом авиакомпании Sriwijaya Air. Он осуществлял рейс Джакарта - Понтианак, на его борту находились 59 пассажиров.

Также сообщается, что информацию подтверждает Министерство транспорта Индонезии. Boeing 737-500 вылетел из аэропорта Сукарно-Хатта и направлялся в Понтианак - столицу провинции Западный Калимантан.

По данным сервиса FlightRadar24, самолет перед потерей связи в течение минуты потерял около 3 000 метров высоты.