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События Сегодня, 16:2962
В море разбился Индонезийский самолет

Информация об авиакатастрофе в Индонезии подтверждена официально.

Самолет разбился в Яванском море возле острова Мале.

Об этом заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, передает местный портал detik.

"Да, это произошло недалеко от острова Мале", - ответил министр на вопрос, подтверждается ли авиакатастрофа.

Он также подчеркнул, что представители власти в ближайшее время выступят с пресс-конференцией, на которой сообщат детали трагедии.

По уточненной информации, на борту находились 59 пассажиров и членов экипажа.

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