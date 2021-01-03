Взрыв на газопроводе произошел в Полтавской области

На место происшествия выехали спасатели и полиция.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, пока информации о пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе компании "Лубныгаз", произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы.

По предварительной информации инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что взрыв произошел на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. На место происшествия, как указано на сайте ДСНС, направили 8 единиц техники и мобильную оперативную группу.